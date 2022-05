O professor e escritor, Ricardo Jaheem, lança seu segundo livro infantil durante FLIPortela - Sandro Vox / Agência O Dia

O professor e escritor, Ricardo Jaheem, lança seu segundo livro infantil durante FLIPortela Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 13/05/2022 16:52 | Atualizado 13/05/2022 18:09

Rio - Com o tema “Ancestralidade, memória e legado”, a Portela faz a partir desta sexta-feira (13) até o domingo (15), a 2ª edição da FLIPortela, a Festa Literária da azul e branco. Em sintonia com o enredo que a escola levou à Sapucaí “Igi Osè Baobá”, o evento é gratuito e ocorre na quadra da escola, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio. Durante a feira literária, haverá mesas de debates, saraus literários, encontros musicais, lançamentos de livros e stands de editoras. Maior campeã do Carnaval carioca, a Portela vai celebrar 100 anos de história em 2023.

De acordo com Rogério Rodrigues, um dos curadores do evento e professor de Língua Portuguesa, além de diretor da Portela Cultural, informou que várias escolas vão participar da feira literária. "A importância do evento em primeiro lugar é dar acesso ao livro e a leitura de diferentes linguagens artísticas. É também uma ponte entre o ensino formal e as escolas de samba", aponta Rodrigues.

Também presente no evento nesta sexta-feira, Ricardo Jaheem, gerente de Relações Étnicos Raciais da Secretaria Municipal de Educação (SME),aproveita a oportunidade para lançar seu segundo livro infantil "Dindo".

"A Feira literária da Portela amplia o olhar sobre a literatura e o espaço da escola de samba. Com isso, a escola pública também passa a ocupar esse espaço. Os alunos poderão ver que fazemos ciência através do samba. Elas vão chegar à escola e questionar: ‘Por qual motivo aquela águia estava lá?’, entre outras observações", avalia Jaheem.

Representante da Pallas Editora, Celina Crispim, que também é sócia da Livraria Timbuktu, disse que o evento é muito importante para o resgate de memória e a busca da ancestralidade: "Saber de onde veio para saber aonde quer chegar. Incentivando as novas gerações a pensarem e repensarem racialidade, políticas públicas, equidade, resgate das origens. Além de estimular a potencialidade das nossas crianças, jovens e adultos. Pensando juntos um amanhã glorioso".

A escritora e contadora de história, Marta Maria Niemeyer, estava na FLIPortela divulgando o seu livro "Senhorita Baratinha", uma personagem carioca, que nasceu no Rio de Janeiro e moradora de Copacabana, uma releitura de "Dona Baratinha".

Nesta sexta-feira, alunos da rede municipal de ensino terão diversas atividades educativas e lúdicas em torno da temática da festa. Também ao longo do evento, será aberta a exposição no Centro de Memórias sobre a saudosa pastora portelense Tia Eunice. A FLIPortela conta com o apoio da SME, da Fecomércio/SESC RJ, UERJ e amigos da Portela Cultural. A quadra da azul e branco fica na Rua Clara Nunes, 81, Oswaldo Cruz.

Programação da FLiPortela 2022:



Dia 13 de maio

9h30 – Abertura – Clube Escolar Marechal Hermes



10h – Circuito Teste ao Samba



10h – Apresentação do Projeto Poetas de Escola – Escola Municipal Mozart Lago



10h20 – Contação de histórias – Professora Silvia Castro – Stand da SME



Crendo, sobretudo, no poder transformador das palavras, a autora de Histórias de Harmatã e A Sereia de Copacabana realizará uma oficina de contação de histórias.



10h40 – No quintal da Vovó Lydia e outras histórias – Anamô – Stand da SME



Anamô traz, em sua performance “No quintal da Vovó Lydia e outras histórias”, quatro contos: dois de origem brasileira e dois africanas, todos escritos por mulheres.



11h – Contação de histórias negras infanto-juvenis – Grupo Ujima



O grupo UJIMA realizará a contação de histórias infanto juvenis com temáticas negras.



11h30 – Oficina de Criação Poética – Fabio Prestes – Stand da SME



O criador do projeto “Oficinas de criação poéticas e confecção de livros cartoneros”, músico e poeta Fábio Prestes, guiará os participantes na construção de um pequeno poema utilizando o método das quatro folhas.



12h – Bateria da Escola Municipal Escultor Leão Veloso



O projeto “Coração Batuqueiro” é uma escola de samba-mirim sediada no bairro da Pavuna que desde de 2019 desenvolve uma parceria com a Escola Municipal Escultor Leão Velloso. Essa parceria tem procurado manter viva a cultura do samba na localidade e dar destaque as contribuições advindas da população afrodiaspórica. O projeto tem procurado resgatar estas raízes, levando para a juventude presente nas Escolas Municipais o interesse pelo conhecimento popular, através das muitas histórias e saberes presentes no mundo do samba.



13h – Slam – Escola Municipal Monte Castelo e Escola Municipal Oswaldo Teixeira



Alunos da Escola Municipal Monte Castelo, da 6ª CRE, e da Escola Municipal Oswaldo Teixeira, da 5ª CRE, participarão de uma batalha de slam, a poesia falada



13h30 – Oficina de Turbantes – Professora Glícia Lins – Stand da SME



Cultivando e valorizando os saberes afro-brasileiros, a profa Glícia Lins realizará uma oficina de turbantes.



14h – Banda do Núcleo de Artes Grande Otelo



Os alunos componentes da Banda do Núcleo de Artes Grande Otelo farão uma apresentação musical.



14h30 – Literatura de cordel – Rosário Pinto e Dalinha Catunda



A poetisa e vencedora do prêmio Patativa do Assaré, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, Rosário Pinto encontra Dalinha Catunda, poetisa e também membro da Academia Brasileira de Cordel nessa ação que quer trazer ao grande público urbano a confirmação das expressões populares e das suas manifestações vinculadas – a poesia, o canto, dança e demais manifestações de cunho popular.



15h – Oficina de Poiesis Suburbana – Rolé Literário



A oficina é um encontro prático com técnicas de escrita, exercícios e desafios criativos, voltados tanto para a narrativa quanto para os ambientes e ângulos de escrita. Culminará com a produção de um varal para a exposição dos trabalhos dos participantes.



16h – Circuito Teste ao Samba.



16h – Samba, Palavra e Corpo – oficina de percussão corporal e rítmica – Diogo Brandão – Praça Manacéa



O professor, músico, roteirista e diretor de audiovisual, Diogo Brandão, guiará os participantes em uma oficina de percussão corporal e rítmica.



16h30 – Contação de histórias pretas – Júlia Dutra e Roda da Casa Amarela – Stand da SME



Contação de histórias pretas e encenação teatral, abordando nossa ancestralidade e diáspora africana, refletindo sobre o dia 13 de maio e nossas demandas enquanto população preta. Nesta encenação traremos uma reflexão sobre racismo, desigualdades sociais e resistência.



17 horas – Contos e Encantos de Tucumã – Lucia Tucuju – Stand da SME



A oficina propõe momento lúdico, interativo, permeado com conto, canto, poemas indígenas e uma grande roda com a dança do Toré.



18h – Coral do EDI Professora Hélia Lúcia Moreno Ferreira



Coral de alunos da educação infantil do EDI Professora Hélia Lúcia Moreno Ferreira farão uma homenagem à Portela



18h30 – Abertura oficial da FliPortela



19 horas – Igi Osè Baobá: ancestralidade, memória, legado



Mediador: Fábio Pavão



Convidados/as: Helena Theodoro e Maurício Barros de Castro



20 horas – Encontro Musical: Quintal da Portela e Matriarcas do Samba



Dia 14 de maio

11h – Departamentos Culturais: atualidade e perspectivas – Praça Manacéa



Mediadora: Dandara Luanda (Portela Cultural)



Convidados/as: Selminha Sorriso (Beija-Flor), Natália Sarro (Vila Isabel), Renato Lopes Moço (Mangueira), André Bonatte (Imperatriz Leopoldinense), Thiago Tuzzi (Mocidade Independente de Padre Miguel).



13h – Contação de história: Meu Crespo é de Rainha – Hellen Christina – Stand SME



A oficina de contação de história – “Meu crespo é de rainha” de bell hooks – tem por objetivo enaltecer, através da literatura, a beleza e diversidade dos cabelos cacheados e crespos. As representações de penteados, texturas e tamanhos dos cabelos servem de referência para a garotada. Após a leitura, teremos um momento delicioso de pintura.



13h30 – Circuito Teste ao Samba



14h – Vozes (re)existentes



Mediador: Rafael Mattoso



Convidados/as: Júlio Emílio Braz, Elika Takimoto, Margareth dos Anjos



14h30 – Contação de histórias – Professora Silvia Castro – Stand SME



Crendo, sobretudo, no poder transformador das palavras, a autora de Histórias de Harmatã e A Sereia de Copacabana realizará uma oficina de contação de histórias.



15h – Oficina de Abayomi – Priscila Eiras – Stand SME



A professora e empresária Priscila Eiras oferecerá uma oficina que explora a arte de produzir abayomis, palavra de origem iorubá que nomeia pequenas bonecas feitas de amarrações em um retalho de tecido.



15h30 – Grupo Sarau 021



16h – Ancestralidade e o Afrofuturismo: uma sociedade matriarcal – Praça Manacéa



Mediadora: Rafaela Bastos

Convidadas: Joyce Trindade, Caroline Guedes, Sinária Rubia, Joana Oscar, Sandra Menezes



17h30 – Talentos do Morro



A ONG para captação de desenvolvimentos de jovens com polos no Alemão, Adeus e Penha, entra em cena para uma apresentação musical.



18h – Pedagogia dos Territórios: transbordamento das ruas e terreiros



Mediadora: Flávia Oliveira



Convidados/as: Luiz Antônio Simas, Dandara Suburbana, Luiz Rufino, Cristina Conceição



20h – Encontro Musical: Ponto do Samba Juiz de Fora



Dia 15 de maio

11h – Vozes da Periferia: potência e protagonismo



Mediador: Rogério Rodrigues/FliPortela



Convidados/as: Danielle Salles/Flup; Elias José Alfredo/Falp; Mestre Filó/Flisamba



12h – Gosto que enrosco: entrelaçando vivências e práticas educacionais entre as escolas formais e as escolas de samba.



Mediadora: Thayssa Menezes



Convidados: Rafael Raçudo, Luanda Machado, Mauro Cordeiro, Maria Flor



13 h – Livro, leitura e bibliotecas comunitárias: incidência em políticas públicas



Mediador: Renata Costa



Convidados: Mônica Verdan, Maria Chocolate.



14h – Rolé Literário: existe uma literatura suburbana?



Convidados: Coletivo Rolé Literário



15 h – Encontro Musical: Agbara Dudu e Afoxé Filhos de Gandhi.

Programação Da FLiPortela 2022