Estação do BRT da Vila Queiroz destruída pelas chamas - Reprodução / Redes Sociais

Estação do BRT da Vila Queiroz destruída pelas chamasReprodução / Redes Sociais

Publicado 15/05/2022 10:08 | Atualizado 15/05/2022 13:00

Rio - Um incêndio atingiu a estação do BRT Vila Queiroz, em Madureira, Zona Norte do Rio, na madrugada deste domingo (15). Um vídeo publicado nas redes sociais mostra a estação sendo completamente consumida pelo fogo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel de Campinho foram acionados para combater as chamas. A corporação informou que não houve vítimas no local.

A Mobi-Rio, responsável pelo sistema BRT, informou em nota que o incêndio começou por volta das 5h deste domingo. Segundo a concessionária, o fogo teria começado na rampa externa da saída de emergência e se alastrado pela estação. Os bombeiros foram acionados para combater as chamas e só a perícia poderá determinar as causas do incêndio.



A Mobi-Rio também informou que a estação vai permanecer fechada até que os reparos em sua estrutura sejam concluídos. A empresa orienta que, para embarcar e desembarcar, os passageiros utilizem as estações Otaviano ou Vaz Lobo, localizadas no corredor BRT Transcarioca.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 29ª DP (Madureira) e a perícia realizada no local. A instituição acrescentou que as investigações estão em andamento para esclarecimento dos fatos. Procurada pela nossa reportagem, a Polícia Militar ainda não retornou as mensagens.

Não é a primeira vez que a estação Vila Queiroz é destruída. Em março de 2016, durante um protesto, o local foi depredado e destruído. Em março 2020, a estação havia sido fechada, como medida de prevenção no combate à pandemia da Covid-19, porém, durante este período, a estrutura foi completamente vandalizada, sendo reaberta somente sete meses depois.