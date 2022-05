O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participa de lançamento de campanha de estímulo à prática de atividade física em Copacabana - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 15/05/2022 11:16 | Atualizado 15/05/2022 12:04

Rio - Em caminhada na Praia de Copacabana, na manhã deste domingo (15), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, lançou campanha de estímulo à prática de atividades físicas. A ação, que leva o nome de Incentivo de Atividade Física (IAF), contará com investimento de cerca de R$ 100 milhões por parte do governo federal. O valor será destinado à contratação de profissionais de educação física, adequação de espaços para prática de atividade e compra de materiais.

O evento começou às 8h e contou com um percurso que seguia pelo calçadão da Praia de Copacabana, da altura da Praça Almirante Júlio de Noronha, no Leme, em direção Copacabana Pallace.



"A atividade física é uma forma de promover a saúde, de reduzir a mortalidade por doenças cardiovasculares, o câncer. Promover uma diminuição de fraturas, as pessoas fortalecem a musculatura e o sistema osteoarticular fica menos vulnerável e é bastante custo efetivo. Não é nenhum tratamento caro, como o de um medicamento dito inovador produzido pela indústria que vai custar milhões de reais. É uma ação simples, com os profissionais de educação física orientando a prática correta de atividade física que vamos mudar indicadores de saúde", disse o ministro.

De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo da ação é estimular a prática de atividade física entre a população, principalmente para pessoas com doenças como hipertensão e diabetes. A campanha deve contar com um investimento de quase R$ 100 milhões somente neste ano. O repasse será feito aos centros de saúde, unidades básicas, postos de saúde e unidades móveis fluviais para o fomento de ações de atividade física para a população.

Entre as ações previstas, está a contratação de profissionais de educação física, a adequação dos ambientes já existentes para a prática de atividade física e compra de materiais. A ideia do Ministério da Saúde é que o IAF possa ampliar a capilaridade do sistema já existente, possibilitando o alcance de quase 2 mil município s e cerca de 5.600 cidades no país.

Desafio 12 Semanas

A ação deste domingo também promoveu uma nova funcionalidade da ferramenta "Peso Saudável", do aplicativo Conect SUS. Chamada de "Programa 12 semanas", a novidade oferece dicas de autocuidado, onde o usuário será estimulado a ter hábitos saudáveis. Para isso, a cada uma semana, o participante receberá orientações e desafios relacionados às duas temáticas (atividade física e alimentação saudável), sendo possível registrar os desafios já cumpridos e acompanhar o progresso.