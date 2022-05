Material apreendido durante operação nas comunidades do Dique e Furquim Mendes, na Zona Norte do Rio - Divulgação / PMERJ

Material apreendido durante operação nas comunidades do Dique e Furquim Mendes, na Zona Norte do RioDivulgação / PMERJ

Publicado 16/05/2022 11:58 | Atualizado 16/05/2022 12:41

Rio - Dois suspeitos foram presos e outro ficou ferido, na manhã desta segunda-feira (16), durante operação feita por policiais do 16° BPM (Olaria) em conunto com outros batalhões do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), nas comunidades do Dique e Furquim Mendes, localizadas entre os bairros do Jardim América e Vigário Geral, na Zona Norte.

Segundo a corporação, a operação teve por objetivo desarticular movimentações criminosas relacionadas a roubos de veículos e cargas na região. Na ação, as equipes apreenderam duas pistolas, munições, dois rádios comunicadores, 70 tiras de maconha, além de três carros terem sido recuperados.

Ainda de acordo com a polícia, dois criminosos foram presos em flagrante e um terceiro ficou ferido durante confronto, sendo levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A instituição ainda não divulgou mais detalhes sobre o estado de saúde do suspeito.

A PM está em operação nas duas favelas após moradores relatarem nas redes sociais uma troca de tiros ocorrida nas duas localidades na última quinta-feira (12). A plataforma 'Fogo Cruzado' informou que tiros foram ouvidos na área às 19h48 do mesmo dia.