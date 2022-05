Neville D'Almeida destacou a importância do tema publicado na coluna do amigo Kakay - Reprodução de vídeo

Publicado 16/05/2022 11:18 | Atualizado 16/05/2022 11:20

Rio - O cineasta Neville d'Almeida elogiou a coluna do advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, publicada em O DIA no último dia 12 . Com o título Outubro Neles, o artigo fala sobre a escolha eleitoral deste ano. No texto, o criminalista destaca que "a opção pela barbárie ou pela civilização parece estar se cristalizando numa disputa acirrada e perigosa".