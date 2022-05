Equipamento apreendido com milicianos capturados - Divulgação/PMERJ

Publicado 16/05/2022 11:15

Rio - Dois milicianos, que não tiveram a identidade revelada, foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira (16), por agentes da 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos estavam escondidos no Condomínio Paradiso quando foram capturados. Com eles, foram apreendidos uma pistola, uma granada, dois celulares, além de equipamentos e fardamentos militares. O caso foi encaminhado á 52ªDP (Nova Iguaçu).