O homem tentou embarcar com um gradil dentro do ônibus do BRTReprodução/ Tv Globo

Publicado 16/05/2022 12:39

Rio- Um homem foi flagrado entrando em um ônibus do BRT com uma grade, na manhã deste sábado (14). De acordo com informações preliminares, o gradil fazia a separação das pistas exclusivas do BRT de Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, e teria sido furtado.



Essa não é a primeira vez que alguém tenta entrar com algo inusitado em um BRT. Em 2020, um homem entrou com duas cabras no ônibus. Já no ano anterior, em 2019, um outro passageiro tentou levar caixas d'água dentro do veículo.

O BRT Seguro informou que as grades furtadas não são das estações do BRT, que são o foco da atuação do programa. Ainda segundo a empresa, desde junho de 2021, já foram realizadas mais de 400 prisões por roubo, furto, depredação e importunação sexual.