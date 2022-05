Blindado reforça segurança na comunidade Santa Maria - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 16/05/2022 12:05 | Atualizado 16/05/2022 12:38

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), a unidade de atendimento de Santa Maria acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de usuários e profissionais, interrompeu o funcionamento na nesta manhã.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que em razão de operações policiais na região, duas unidades estão fechadas, prestando atendimento remoto, para garantir a segurança das crianças e funcionários. A SME também ressaltou que a ação visa reduzir riscos às crianças e funcionários, e sempre que há uma situação de risco, a Secretaria Municipal de Educação aciona os protocolos do Acesso Mais Seguro.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18ºBPM (Jacarepaguá) reforçam o policiamento na região de Santa Maria na manhã desta segunda.

Durante o domingo (15), um policial militar, que não teve a identidade divulgada, atingido por disparo de arma de fogo em uma das vias de acesso à comunidade. O agente foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, onde passou por cirurgia e permanece internado. Ele tem o quadro de saúde estável.



A Corregedoria da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) está investigando o caso envolvendo a morte de dois homens encontrados em carro dirigido por policial penal , neste sábado (14), em Santa Maria. As vítimas seriam genro e cunhado do agente penal. Elas teriam sido mortas por traficantes que dominam a comunidade, após terem sido confundidos com milicianos.Segundo relato do policial penal à policiais civis, ele e os dois homens mortos foram abordados pelos criminosos, que encontraram sua arma, distintivo e colete balístico durante a abordagem e presumiram que um dos três seria miliciano. Os dois foram mortos e o agente alega ter sido obrigado a tirar os corpos da comunidade. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Cristiano da Silva , de 44 anos, encontrado morto na comunidade junto com outro homem, ainda não identificado, será enterrado no cemitério do Sase, em Itaguaí, na Região Metropolitana, nesta segunda-feira.Segundo familiares, ele trabalhava como segurança e visitava a irmã, que é moradora do local, quando foi morto. Os homens teriam sido confundidos por traficantes como membros da milícia que comandava a região, mas família nega o envolvimento."Ele nunca teve envolvimento com milícia. Zero chances. Ele, na verdade, estava lá para visitar uma irmã que mora na comunidade. Estava lá desde a última quarta-feira à noite", contou um familiar de Cristiano, que preferiu não se identificar, no dia do ocorrido.