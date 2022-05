Valci Pelé é coordenador da ala de passistas da Unidos do Viradouro - Divulgação

Publicado 17/05/2022 17:30 | Atualizado 17/05/2022 18:51

Rio - O governador Cláudio Castro sancionou, nesta segunda-feira (16), a Lei 9.684/22, que declara os passistas de samba como patrimônio cultural imaterial do Rio de Janeiro. O projeto é de autoria da deputada estadual Dani Monteiro (Psol). A decisão reforça a relevância daqueles que dão um espetáculo com o famoso samba no pé, reconhecido mundialmente como um dos símbolos da cultura brasileira.

Ainda em 2007, a Lei Valci Pelé determinou que, no dia 19 de janeiro, é comemorado o Dia do Passista. Valci foi coordenador da ala de passista da Portela por muitos anos e, desde 2020, exerce essa função na Unidos do Viradouro. Ele celebrou a nova homenagem e comentou a importância de receber o reconhecimento.

"Fico muito feliz! A sensação que tenho, nesse momento, é de gratidão e de que vale a pena lutar, persistir por uma causa. É uma sensação de vitória, que teve como embrião a Lei Municipal 4.462, a Lei Valci Pelé. A importância é a valorização do segmento, da dança e da Cultura do Samba. É ressignificar todos que lutaram e lutam para que a dança do samba tenha seu protagonismo devido."

Valci também ressaltou a necessidade do reconhecimento ser refletido nos desfiles. "Aproveito a oportunidade para pedir que esse ato produza um avanço para o segmento ser reconhecido como fundamental nos desfiles das escolas de samba. Hoje em dia, nossa participação não é obrigatória. Ficamos à mercê da sensibilidade dos dirigentes em ter, ou não, a ala desfilando. Mais uma vez, só gratidão a todos que se envolveram para este acontecimento", completou.

Outra grande personalidade do Carnaval, Nilce Fran é coordenadora da ala de passistas da Portela. Ela também é a presidente da Associação dos Passistas do Brasil (Apasb), fundada no início de 2021, sendo a primeira organização do segmento. Emocionada com a vitória desta terça-feira, Nilce acredita que ainda há mais conquistas pela frente.

"Quando nós sonhamos e realizamos a regularização de uma associação de passistas foi justamente pensando em unir o segmento, buscar melhorias, cuidar com carinho dos passista. Dentre tudo que nós já conseguimos nesses quase dois anos, hoje é uma realização, sermos agraciados com essa lei. Obrigada, governador Cláudio Castro e deputada Dani Monteiro, por esse cuidado, carinho e preocupação com o nosso segmento. Um número enorme de passistas estão emocionados, engrandecidos com essa honra. A gente ainda tem que caminhar muito, mas hoje está sendo um grande dia de reconhecimento", comentou.

Em sua rede social, Cláudio Castro também falou sobre a importância de homenagear quem faz o espetáculo acontecer com o pé na Avenida.

Sancionei a lei que declara passistas de samba como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Essa é justa homenagem aos componentes da ala que trazem o samba no pé e alegria a todos que assistem ao maior espetáculo da Terra, que é o nosso carnaval. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) May 17, 2022

Ano de homenagem ao samba

O mestre-sala e a porta-bandeira também foram declarados patrimônio cultural de natureza imaterial do Rio de Janeiro em 2022. A Lei 9.558 foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada em edição extra do Diário Oficial no dia 13 de janeiro. Essa medida foi proposta pelo deputado estadual Rodrigo Amorim (PSL).