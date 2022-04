Palco dos desfiles, Marquês de Sapucaí foi projetada por Oscar Niemeyer e inaugurada em 1984 - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 20/04/2022 13:52

Rio - Palco do "maior espetáculo da Terra", o Sambódromo agora é Patrimônio Material do estado do Rio de Janeiro. A lei que deu o título à Marquês de Sapucaí pretende preservar a cultura do samba, da música e da história do Carnaval, além de reconhecer a importância do local, que faz parte do roteiro turístico dos visitantes da capital fluminense. A medida foi sancionada na última quarta-feira (13) pelo governador Cláudio Castro."O Sambódromo representa o que temos de melhor: a nossa cultura e o potencial do nosso povo. A cada ano as escolas de samba desfilam na Sapucaí levando ao público música, alegria, ensinamentos e um espetáculo que, não à toa, é considerado o maior da Terra. A lei é um reconhecimento à história do samba e a tudo que o Carnaval simboliza", declarou o governador.A Passarela Professor Darcy Ribeiro, nome oficial do Sambódromo, fica na Região Central da cidade. Ela foi projetada por Oscar Niemeyer e inaugurada em 1984. Desde então, o espaço é sede dos desfiles das escolas de samba do Rio. Por conta da pandemia, não houve festa em 2021, e a Sapucaí acabou dando lugar a um posto de vacinação drive-thru contra a covid-19.Também devido ao aumento expressivo de casos do novo coronavírus no início deste ano, provocado pela circulação da variante Ômicron, a celebração não aconteceu como de costume em fevereiro. Entretanto, com o crescimento da cobertura vacinal contra a doença e redução de hospitalizações, os desfiles no Sambódromo foram adiados para o feriado de Tiradentes, nesta quinta-feira (20). Assim, após dois anos sem o brilho nas avenidas, a Sapucaí volta a receber na noite de hoje o desfile das escolas de samba, com a Série Ouro. A partir das 21h, os foliões acompanham a passagem pelo Sambódromo das agremiações Em Cima da Hora, Acadêmicos do Cubango, Unidos da Ponte, Porto da Pedra, União da Ilha, Unidos de Bangu e Acadêmicos do Sossego. Na quinta-feira (21), é a vez de Lins Imperial, Inocentes de Belford Roxo, Estácio de Sá, Acadêmicos de Santa Cruz, Unidos de Padre Miguel, Acadêmicos de Vigário Geral, Império da Tijuca e Império Serrano. Já na sexta-feira (22) e no sábado (24), desfilam as escolas do Grupo Especial, começando às 22h, pela Imperatriz Leopoldinense, Mangueira, Salgueiro, São Clemente, Viradouro e Beija-Flor.No dia seguinte, se apresentam Paraíso do Tuiuti, Portela, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Grande Rio, terminando com a Unidos de Vila Isabel. A festa ainda segue até o próximo dia 30, com o Desfile das Campeãs, quando as seis agremiações melhores colocadas voltam à Marquês de Sapucaí para uma apresentação especial, a partir das 21h30.