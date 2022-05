Rogério Nunes de Oliveira, o 'Dudu da Kombi', está internado em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 17/05/2022 17:31

Rio - O ex-candidato a vereador Rogério Nunes de Oliveira, conhecido como "Dudu da Kombi", está internado em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), desde a tarde desta terça-feira, após ser baleado diversas vezes em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com informações iniciais, Dudu, candidato ao cargo em 2016 pelo Partido Humanista da Solidariedade, teria sido alvo de um atentado próximo ao Cemitério de Austin, no mesmo município.

A Polícia Militar confirmou que uma equipe do 20º BPM (Mesquita) foi acionada para verificar a entrada de um homem ferido por tiros no HGNI. Até o momento, não há informações sobre autoria e motivação do crime. A ocorrência foi encaminhada à 58ª DP (Posse).



Horas antes do crime, o vereador esteve ativo nas redes sociais e compartilhou alguns eventos políticos ligados ao deputado estadual Juninho do Pneu, de quem demonstrava ser próximo.