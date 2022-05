Rogério Nunes de Oliveira, o 'Dudu da Kombi', está internado em estado grave no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 18/05/2022 09:57 | Atualizado 18/05/2022 11:30

Rio - O ex-candidato a vereador Rogério Nunes de Oliveira, conhecido como "Dudu da Kombi" respira com ajuda de aparelhos, após ter sido atingido por diversos tiros, nesta terça-feira (17), quando foi alvo de um atentado. De acordo com a prefeitura, a vítima permanece internada em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na Baixada Fluminense."Dudu" teria sido vítima de um ataque próximo ao Cemitério de Austin, em Nova Iguaçu. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 20º BPM (Mesquita) foi acionada para o HGNI depois que um homem ferido deu entrada na unidade. O caso é investigado pela 58ª DP (Posse).