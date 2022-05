Aline Martins Cunha teve fraturas na oitava vértebra, na base craniana, nas costelas, perfurou o pulmão e estava sem os movimentos do tórax para baixo - Reprodução Internet

Publicado 18/05/2022 10:14

Rio - A ambulante atingida por um galho de uma árvore que caiu durante o temporal da última segunda-feira permanece internada no Hospital Federal dos Servidores (HFSE), no bairro da Saúde, na Zona Central do Rio. A direção da unidade informou nesta quarta-feira que Aline Martins Cunha, de 38 anos, está no Centro de Terapia Intensiva (CTI), sedada e em estado grave.