Renatinho Bokaloka é internado após sofrer infarto em Paris, na França - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 18/05/2022 12:43

Rio - O cantor do grupo de pagode Bokaloka, Renatinho Bokaloka, foi internado na última terça-feira (17) em Paris, na França, após sofrer um infarto.

Após os primeiros socorros, Renatinho foi medicado e transferido para o Hospital Lariboisière, também localizado em Paris. O estado de saúde do pagodeiro é estável, sendo acompanhado pelos médicos do hospital. A assessoria também informou que Renatinho irá fazer novos exames e irá passar por uma cirurgia nesta quarta-feira (18).

O grupo, que é original do Rio de Janeiro, estava em uma turnê pela Europa há uma semana. Os shows que o Bokaloka faria nos dias 21 de maio, em Manaus (AM), e no dia 22, em Itaguaí (RJ), foram cancelados.

Em nota, a assessoria do grupo também agradeceu o carinho dos fãs.