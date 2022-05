Gilcilene se apresentava como biomédica e ganhava a confiança das clientes com postagens motivacionais - Reprodução Internet

Publicado 18/05/2022 12:24

fotogaleria Rio - A Polícia Civil interditou uma clínica de estética e prendeu duas mulheres, nesta terça-feira, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. No estabelecimento, agentes da 11ª DP (Rocinha) e equipes da Vigilância Sanitária encontraram remédios vencidos, produtos contrabandeados da Coreia do Sul e medicação não licenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A presas, que são primas, foram identificadas como Gilcilene Gama Gusmão e Marcelle Gama de Sá.

Com milhares de seguidores nas redes sociais, Gilcilene se apresentava como biomédica e ganhava a confiança das clientes com postagens motivacionais. No entanto, a polícia disse que ela não poderia exercer a profissão porque não tem registro no Conselho Regional de Medicina. Marcelle é cirurgiã dentista, mas também foi presa porque usava produtos irregulares para procedimentos estéticos.

Além das diversas irregularidades, a clínica Innderme também não tinha alvará de funcionamento. Os produtos contrabandeados da Coreia do Sul eram revendidos, inclusive, para outras clínicas. As investigações iniciaram a partir da denúncia de uma cliente, que teve problemas no rosto depois de um procedimento estético, desconfiou da procedência do material usado e procurou a polícia.



"Identificamos que as duas pessoas que realizavam procedimento estético nessa clínica eram uma dentista e uma biomédica — suposta biomédica, porque na verdade essa biomédica não tinha nem registro no órgão. Isso é proibido. A clínica funciona sem alvará, e encontramos no local a pessoa atendendo uma paciente. Nós observamos diversos medicamentos fora da validade, sem autorização da Anvisa, contrabandeados e sem registro de autorização da Anvisa para poderem ser comercializados", explicou a delegada Flávia Monteiro.



Gilcilene e Marcelle vão responder pelos crimes de contrabando, exercício ilegal da profissão, uso de medicamentos adulterados e fora do prazo de validade

Outros casos

Procedimentos estéticos feitos sem autorização, itens vencidos e sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foram flagrados nas clínicas. Em uma delas, esteticistas faziam ozonioterapia ao mesmo tempo que um profissional não autorizado injetava enzimas em clientes. Três dos locais não apresentaram certificado de responsável técnico.



"Realizar procedimento estético sem autorização ou fazer uso de substâncias que não são autorizadas pela Anvisa colocam em risco a vida e saúde do consumidor. As ações conjuntas são muito importantes para coibir esse tipo de prática irregular", afirmou o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.



Um das clínicas ainda tinha uma máquina de bronzeamento artificial, o que é proibido. O aparelho e os itens usados no procedimento foram apreendidos pelos agentes da Decon.



A ausência de alvará de funcionamento e irregularidades sanitárias também foram encontradas na ação. Os órgãos serão oficiados pelo Procon para adotar as medidas cabíveis.