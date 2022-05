Surfista precisa ser resgatado do mar no Quebra-mar da Barra - Reginaldo Pimenta/ O DIA

Surfista precisa ser resgatado do mar no Quebra-mar da BarraReginaldo Pimenta/ O DIA

Publicado 18/05/2022 12:31 | Atualizado 18/05/2022 12:32

Rio - Um surfista de bodyboard enfrentou dificuldade e precisou ser resgatado na manhã desta quarta-feira (18) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ele não conseguia sair do mar, que estava muito mexido, no Quebra-mar. O atleta tentava penetrar o canal da Barra, mas como a maré estava em vazante, as tentativas foram frustradas.

A população acionou os bombeiros e o subtenente Cleto realizou o resgate. O militar informou que já estava atento ao atleta, que é experiente. "Estava pegando onda desde às 7h. Ele achou que iria sair pelo canal, mas como a maré está vazando, ele não conseguiu. O resgate foi feito em um minuto, não houve perigo nenhum pro bodyboarder", contou.

O salva-vidas ressalta que o mar está perigoso nesta quarta-feira. "As correntes estão muito fortes. O banho para a população está perigoso. A minha função é de prevenção", alertou.

Um pescador que estava no píer tentou orientar o bodyboarder, que tentava sair entrando no canal, para que o surfista remasse em direção à praia da Joatinga, que teria uma corrente mais favorável.

Confira:

A Marinha Brasileira emitiu um aviso de ressaca. Ondas de até três metros podem atingir a orla da cidade das 9h desta quarta-feira (18) até as 9h de amanhã (19). A orientação é que os cariocas evitem banho de mar ou prática de esportes aquáticos no período. Em caso de afogamento, a Marinha recomenda que não se faça salvamentos, mas que se acionem os Bombeiros (193) e a Defesa Civil (199).

A especialista em inovação a paulista Bruna Sorbello, 25, está no Rio a trabalho. Ela aproveitou a manhã ensolarada para tomar sol. "Tirar o mofo de São Paulo e dar uma desestressada", explicou. Ela foi ao Quebra-mar, na Barra da Tijuca, e conta que se surpreendeu com o frio.

"Quando saí do saguão do hotel, parecia que tinham ligado o ar do lado de fora. O Rio dá uma enganada, o céu estava ensolarado", comparou. Ela, no entanto ficou surpresa que a cidade bateu o recorde de frio neste ano. "Nossa, esse é o recorde de frio aqui?", deu risada. Bruna contou que estava ventando bastante na orla e de que não se atreveu a mergulhar no mar mexido.



Ainda falta mais de um mês para o inverno, que começa dia 21 de junho, mas o Rio de Janeiro já esfria. Os termômetros registraram a temperatura mais baixa do ano na manhã desta quarta-feira (18) no Alto da Boa Vista, onde a temperatura caiu à 13,2ºC, às 6h30. Segundo o Alerta Rio, a previsão é de o frio se intensifique durante a noite. A máxima prevista é de 22ºC.

Ao longo do dia, o tempo será influenciado por um deslocamento de um sistema de baixa pressão no oceano do Rio de Janeiro. O céu estará parcialmente nublado a claro e não há previsão de chuva.

Também há alerta para ventos fortes. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h) a fortes (entre 52 km/h e 76 km/h), sendo mais intensos no período da noite.



Para a quinta-feira (19), a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva fraca à noite. O vento estará entre forte e muito forte em Sudoeste e a mínima será de 11ºC. Na sexta, pode chover a qualquer momento e a mínima será de 13ºC. Também está previsto que haja ventania. Para o sábado, a previsão é de chuva fraca e isolada entre a madrugada e amanhã. O vento ficará entre fraco e moderado, de Sudoeste, e a mínima se mantém em 13ºC. Para o domingo a previsão do Alerta Rio é de tempo firme com máxima de 25°C e mínima de 13°C.

*Com Reginaldo Pimenta