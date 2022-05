O cabo Celso Nascimento Furtado ficou preso entre as ferragens e morreu no local. - Reprodução

Publicado 23/05/2022 07:10 | Atualizado 23/05/2022 10:10

Rio - Um policial militar morreu e outro ficou ferido, na noite deste domingo, em um grave acidente na Avenida Getúlio de Moura, no Centro de Nilópolis, na Baixada Fluminense. De acordo com informações da corporação, a viatura que estavam bateu contra um muro após o agente que dirigia o veículo tentar desviar de um ciclista que estava na via.

A PM informou que os agentes do 20ºBPM (Mesquita) estavam se deslocando para a Comunidade das Casinhas, quando um ciclista entrou na frente da viatura. Neste momento, o policial que dirigia o veículo tentou desviar do homem e perdeu o controle da viatura e girou na pista até colidir.

Créditos: WhatsApp do ODia#ODia pic.twitter.com/Nk3mcXWF5z — Jornal O Dia (@jornalodia) May 23, 2022 O cabo Celso Nascimento Furtado ficou preso entre as ferragens e morreu no local. Já o outro policial, que não teve a identidade revelada, foi socorrido ao Hospital Municipal Juscelino Kubitscheck, em Nilópolis, e depois transferido para o Hospital Central da PM, no bairro Estácio, no Centro do Rio. Ele não corre risco de morte.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 57ª DP (Nilópolis) e as investigações estão em andamento.