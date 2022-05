A barraca funciona de segunda a sexta e atrai filas enormes de pessoas diariamente - Divulgação

Publicado 23/05/2022 14:26

Rio - A famosa batata frita de Marechal Hermes, próxima a estação de trem da Zona Norte, se tornou patrimônio cultural do estado do Rio nesta segunda-feira (23). A decisão foi publicada no Diário Oficial pelo governador Cláudio Castro.

Funcionando no bairro há mais de 30 anos, a barraca, que tem como dono o comerciante Ademar de Barros Moreira, vende toneladas de batatas com petiscos como frango à passarinho e calabresa por dia. O lanche, que conta com filas enormes, já virou tradição do bairro e ponto turístico no estado.

De acordo com moradores locais, a barraca faz parte das noites dos cariocas e sempre está na lista de locais favoritos nos fins de semana. "Tenho muitas experiências lá. Sempre foi point tanto de pessoas da área quanto de fora vir para a batata depois da noitada. Acredito que essa decisão do governo aconteceu para que aquela região vire um polo gastronômico. Não tem só a batata, tem outras barracas ali também", contou o professor Ygor Lioi, morador do bairro.

"Acho que isso é muito legal porque mostra que Marechal, como primeiro bairro proletariado construído de forma organizada, tem pontos culturais, artísticos, educacionais e, agora, gastronômicos", completou.

Frequentador do local desde os 14 anos, o estudante de agronomia Guilherme Oliveira do Carmo revelou ter ficado feliz com o reconhecimento recebido pela barraca do seu Ademar e ressaltou o bom trabalho dos funcionários ao longo dos anos. "Muitas pessoas de vários bairros do Rio já conheciam o polo gastronômico do bairro. Sempre que converso com desconhecidos e informo meu bairro, imediatamente associam à batata de Marechal. Ela já era conhecida, só faltava ser reconhecida", explicou.

"Frequento a batata de Marechal Hermes desde meus 14 anos e sempre vi como uma ótima forma de alimentação, visto que a quantidade não falta, saciando qualquer fome e com um valor que cabe dentro do bolso do consumidor", afirmou o estudante.