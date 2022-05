Segundo a prefeitura, em cada acidente desse tipo, um articulado pode levar em média quatro dias para voltar à operação - Divulgação

Publicado 23/05/2022 21:53

Rio - O motoristade um veículo de passeio avançou o sinal em um cruzamento na Estrada dos Bandeirantes, Curicica, e colidiu com articulado que fazia a linha 35A (Madureira x Jardim Oceânico) no fim da tarde desta segunda-feira (23). O acidente ocorreu próximo à estação Praça do Bandolim, sentido Alvorada, no corredor Transcarioca, e não houve feridos. Os passageiros do BRT foram embarcados em outro articulado para seguir viagem.

De acordo com a Prefeitura do Rio, por meio da MOBI-Rio, só neste ano foram registrados 71 acidentes em decorrência de avanço de sinal, conversão proibida e invasão da pista exclusiva. Em 2021, foram 178, causando um prejuízo de mais de R$ 120 mil com os reparos das avarias dos articulados. Em cada acidente desse tipo, um BRT pode levar em média quatro dias para voltar à operação.



Até o momento, o corredor com maior número de acidentes de janeiro até agoraé o Transcarioca, com 43. O corredor Transoeste teve 25 e o Transolímpica, registrou 3 acidentes.