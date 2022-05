Marcos Cipriano - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 23/05/2022 20:07

Rio - A Justiça do Rio manteve, nesta segunda-feira (23), a prisão do delegado Marcos Cipriano, de Leandro Souza e de Jefferson Monteiro da Silva. O juiz Marcello Rubioli, da 1ª Vara Criminal Especializada da Capital, destacou que as defesas não comprovaram fatos que possam causar uma alteração do caso. Na mesma decisão, o magistrado rejeitou a nova petição feita pela defesa da delegada Adriana Belém para conversão ou revogação da prisão preventiva "Ao contrário do que alegam as defesas, não há qualquer possibilidade de substituição das prisões por medidas cautelares, eis que presentes os pressupostos da prisão preventiva", afirmou o magistrado.O juiz também pediu que a secretária de Estado de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca Nebel, informe se houve resposta à Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol) sobre as condições de cautela de delegadas de polícia. Ele explicou que não existe, na lei, a obrigatoriedade de uma unidade exclusiva para apenados com direito à prisão especial."A lei determina que 'o' ou 'a' presa que faça jus à prisão especial tenha garantido o recolhimento em local distinto da prisão comum, podendo consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. Tais requisitos me parecem cumpridos pela Seap como informado por ofício", analisou.