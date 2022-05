Mãe e filho ficam baleados em um dos acessos à Comunidade Vila Aliança, na Zona Oeste - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/05/2022 20:52 | Atualizado 23/05/2022 21:52

Rio - Um intenso tiroteio deixou mãe e filho baleados em um dos acessos à comunidade da Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (23). Os dois, que passavam de carro pelo local na hora do confronto, foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, e ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. Moradores afirmam que um homem também morreu atropelado por criminosos durante os disparos.



A Polícia Militar informou que equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas para verificar o tiroteio e, chegando ao local, encontraram um veículo atingido por tiros com uma mulher e seu filho no interior. Posteriormente, as equipes foram informadas de que um homem teria morrido atropelado na região.

Às 17h02, a plataforma Fogo Cruzado registrou um tiroteio na comunidade. Uma moradora também compartilhou nas redes sociais um vídeo onde é possível ouvir intensos disparos na região.

A corporação informou que não havia ação envolvendo equipes da PM na região no momento dos disparos. A ocorrência está em andamento.