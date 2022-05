Grupo Pela Vidda celebra 33 anos de existência com sarau a ações de prevenção ao HIV e Aids - Foto: Reprodução

Grupo Pela Vidda celebra 33 anos de existência com sarau a ações de prevenção ao HIV e AidsFoto: Reprodução

Publicado 23/05/2022 22:54

Rio - Pioneira na luta pelo direito das pessoas que vivem com HIV, o Grupo Pela Vidda-RJ celebra os 33 anos de história com ações voltadas à prevenção de IST. O evento acontecerá, nesta terça-feira, na sede da instituição na Avenida Rio Branco, 135, sala 709, no Centro do Rio.

Ao meio dia, os educadores voluntários do Pela Vidda apresentam ao público presente informações sobre prevenção às ISTs e aplicam a testagem rápida de HIV. Já às 17h, o público poderá assistir apresentações de drag queens, cantores e poetas periféricos.

Agenda



Do meio-dia às 17h

Av. Rio Branco 135l, ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis/IST, HIV e testagem rápida do HIV com amostra de fluido oral;



A partir das 17h