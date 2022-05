Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT) - Divulgação Alerj

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT) Divulgação Alerj

Publicado 23/05/2022 21:59

Rio - Com o apoio de Lula, o deputado André Ceciliano (PT) ultrapassa Romário (PL), apoiado por Jair Bolsonaro, na disputa ao Senado pelo Rio de Janeiro. Essa é grande novidade revelada pela pesquisa do Ipec, realizada entre os dias 19 e 22 de maio, com 1.008 entrevista, em todo o Estado do Rio de Janeiro, a pedido da Rio Indústria. Neste cenário, o petista teria 40% dos votos, contra 34% de Romário, acima da margem de erro da amostra, de 3 pontos percentuais. Dos eleitores ouvidos, 20% afirmam que anulariam o voto e 5% não souberam responder.



Para o Governo do Estado, a situação segue em rigoroso empata técnico entre o governador Claudio Castro (PL) com 18%, e Marcelo Freixo (PSB), com 17%. Na sequência, aparecem Rodrigo Neves (8%), Eduardo Serra (6%), Cyro Garcia (5%), Felipe Santa Cruz (2) e Paulo Ganine (1). Brancos e nulos somaram 30% e 13% não souberam responder. A pesquisa testou ainda o nome de Marcelo Crivella ao governo. Nesse caso, Castro e Crivella teriam 16% cada, contra 15% de Marcelo Freixo.



Para Presidente da República, a pesquisa revela que Lula continua liderando no estado, com 46% dos votos, contra 31% de Jair Bolsonaro, num cenário que leva em conta vários outros candidatos. Nesta simulação, Ciro Gomes aparece com 4% e João Dória, que anunciou que sairá da disputa, com apenas 2%. André Janones, Felipe D`Ávila e Simone Tebet aparecem com 1% cada. Os demais – Luciano Bivar, Leonardo Péricles e Paulo Marçal – não pontuaram.



Senado

Num cenário em que não são testados apoios de Lula e Bolsonaro ao Senado, Romário lidera com 29%, seguido por Cabo Daciolo (PDT), com 10%. Alessandro Molon e Daniel Silveira têm 8%, em empate técnico do André Ceciliano, com 6% dos votos. Considerando a margem de erro para cima e para baixo, o segundo lugar para o Senado estaria empatado.