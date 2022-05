Planet Hemp - Divulgação

Planet HempDivulgação

Publicado 23/05/2022 23:23

Rio - O ALMA Festival, que terá sua primeira edição em 4 de junho, no Riocentro, promete levar ao público uma experiência única no Brasil, ao integrar música, games, artes e esportes. O evento, marcado para iniciar às 14 horas do sábado, terá como headliners os veteranos do hip hop brasileiro Planet Hemp e Mano Brown. Outros nomes da cena rap e funk completam a lista, como Matuê, L7NNON, ConeCrewDiretoria, Xamã, Sidoka, Djonga, Cynthia Luz e MC Maneirinho.



O público esperado é de 15 a 20 mil pessoas. Artistas da música poderão ser vistos disputando partidas de games, bem como dando uma volta de skate pela pista da Street Gamers Arena, espaço dedicado à integração entre os universos dos games e urbano. Torneios de eSports de FIFA e Free Fire vão acontecer online de forma gratuita na plataforma Street Gamers, e os finalistas serão convidados a participar das disputas ao vivo. As partidas de e-sports serão transmitidas nos telões, enquanto artistas de grafite facilitam oficinas com o público.



ALMA Festival

Riocentro - Avenida Salvador Allende, 6.555 - Barra da Tijuca.

Dia 4 de junho, a partir das 14h.

Ingressos pela plataforma Sympla.

Faixa etária: a partir de 16 anos.