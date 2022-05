Mulher é baleada e atropela homem ao fugir de tiroteio na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/05/2022 08:09

Rio - O jovem que morreu atropelado por uma mulher baleada após entrar por engano na Vila Aliança, em Bangu, será enterrado na manhã desta quarta-feira. Eduardo da Silva Guilherme, de 21 anos, foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Ele visitava a mãe todos os dias na comunidade. A motorista estava com o filho procurando um hotel na região e foi baleada na tarde de segunda-feira (23) ao entrar em um dos acessos à favela, guiada por um aplicativo. O enterro será no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, às 10h30.

A motorista Joseli Teresinha é carioca, mas mora com o filho de 15 anos no Paraná. Ela foi baleada quando foi orientada por um aplicativo de localização a entrar em um dos acessos da favela enquanto procurava um hotel. Joseli ficou ferida na perna e no pé e foi socorrida ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. Depois, ela foi transferida para o Hospital Municipal Salgado Filho, onde segue internada com quadro de saúde estável. O filho não ficou ferido na ação.



O delegado titular da 34ª DP (Bangu) Bruno Gilaberte afirmou que a vítima cometeu o atropelamento na tentativa de se proteger dos disparos. "Foi uma situação de desespero. Viu a fuga como única possibilidade", afirmou. Gilaberte disse que o carro foi periciado e que a vítima dos disparos e o filho adolescente serão ouvidos, assim como parentes do homem atropelado.



"Uma equipe foi ao hospital hoje realizar diligências. Vamos trabalhar para identificar os responsáveis pelos disparos", completou o delegado no início da tarde desta terça-feira (23).



A Polícia Militar informou que equipes do 14º BPM (Bangu) foram acionadas para verificar o tiroteio e, chegando ao local, encontraram um veículo atingido por tiros com uma mulher e seu filho no interior. Posteriormente, as equipes foram informadas de que um homem teria morrido atropelado na região.