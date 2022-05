A vítima morreu no local - Reprodução/TV Globo

A vítima morreu no localReprodução/TV Globo

Publicado 27/05/2022 10:17

Rio - Um homem morreu após seu carro colidir com uma carreta na noite desta quinta-feira (26) na Estrada do Outeiro Santo, na Taquara, na Zona Oeste. A vítima foi identificada como Fernando Loureiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento do Quartel de Jacarepaguá aconteceu por volta das 19h40. No entanto, ao chegarem no local, os militares já encontraram o homem morto. As circunstâncias que causaram o acidente ainda são desconhecidas.

De acordo com o Centro de Operações do Rio, devido ao acidente o trânsito na região apresentou lentidão. Agentes da CET-Rio foram acionados para auxiliar o tráfego no local.