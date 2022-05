Dois feridos seguem internados no Hospital Getúlio Vargas e outro na UPA do Complexo de Gericinó - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 27/05/2022 10:16

Rio - O perito Sérgio Silva do Rosário recebeu alta médica do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Zona Norte do Rio, na tarde desta quinta-feira (26). O policial civil estava internado na unidade desde a última terça-feira (24), após sofrer ferimentos no nariz, quando foi atingido por estilhaços de bala, durante a megaoperação realizada pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na comunidade da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha. A vítima é lotada na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) e realizava uma perícia na favela quando foi atingida. No hospital onde ele estava, ainda há dois feridos internados. Karla Karoline da Silva e Kleber do Prado apresentam quadro de saúde estável, segundo a direção da unidade. Além deles, um outro ferido, identificado como Edson Ferreira da Costa, foi transferido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Complexo de Gericinó e seu estado de saúde é estável. Ryan de Almeida, que estava internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, também na Zona Norte, já recebeu alta.