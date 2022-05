Projeto se inspira na exposição imersiva de Claude Monet, que é sucesso no Píer Mauá - Divulgação

Publicado 27/05/2022 15:09

Rio - Escolas da rede pública de 26 municípios do Rio de Janeiro ganharão status de 'galeria de arte' durante o programa educativo itinerante da exposição 'Monet À Beira d'Água'. A iniciativa, que é uma realização do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, acontece até o dia 10 de junho e contemplará 9 mil estudantes.

Sucesso mundial, a exposição alia arte, cultura e tecnologia para na criação de uma experiência única. Os óculos de realidade virtual, inspirada na exposição imersiva "Monet À Beira d'Água", colocam os alunos da rede pública dentro dos quadros do famoso pintor impressionista francês.



Ao todo, no estado, o programa itinerante vai passar por 26 municípios fluminenses. São eles: Vassouras, Paty do Alferes, Miguel Pereira, Barra do Piraí, Rio das Flores, Mendes, Magé, Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Silva Jardim, Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Itaboraí, Volta Redonda, Resende, Barra Mansa, Piraí, Pinheiral, Duque de Caxias, Paracambi, Japeri, Seropédica, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. Depois, o programa segue para São Paulo, Minas Gerais e Amazonas, totalizando 117 cidades.