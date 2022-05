Transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, Tábata segue com quadro de saúde estável, apesar de grave - Foto: Reprodução da internet

Transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, Tábata segue com quadro de saúde estável, apesar de graveFoto: Reprodução da internet

Publicado 27/05/2022 15:03 | Atualizado 27/05/2022 16:04

Rio - Tábata Lopes de Souza de 32 anos, que teve 40% do corpo queimado pelo marido, em Búzios , na quarta-feira (25), foi transferida na quinta (26) à noite para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Segundo a direção hospital, apesar da gravidade dos ferimentos, o quadro de saúde da paciente é estável.

Inicialmente, Tábata deu entrada no Hospital Municipal Rodolpho Perissé, em Búzios, com queimaduras de segundo grau por boa parte do corpo. Seu quadro de saúde era considerado grave. Ela foi encaminhada para o centro cirúrgico e seguiu para a unidade semi-intensiva, enquanto aguardava transferência.

O criminoso foi identificado como Felipe da Silveira Gonçalves, de 30 anos, companheiro de Tábata. Ele foi preso em flagrante e responderá por tentativa de feminicídio. As investigações seguem para esclarecer os detalhes do crime.

Cena do crime

O casal morava no bairro da Tartaruga, em Búzios. Após uma discussão em casa, Felipe teria ateado fogo no corpo da mulher. Segundo policiais do 25º BPM (Cabo Frio), os agentes foram informados de que uma mulher havia dado entrada no Hospital Municipal Rodolpho Perissé em estado grave e com 40% do corpo queimado.

Ainda consciente ao dar entrada na unidade hospitalar, a vítima disse, aos berros, que o próprio companheiro havia cometido o crime. Logo em seguida, desmaiou e foi socorrida pelos médicos.