Funcionários do BRT realizaram, em fevereiro, uma greve por melhores condições de trabalho - Fabio Costa / Agencia O Dia

Funcionários do BRT realizaram, em fevereiro, uma greve por melhores condições de trabalho Fabio Costa / Agencia O Dia

Publicado 27/05/2022 14:58

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Transportes, realizou, na manhã desta sexta-feira, uma licitação para a compra de 100 ônibus articulados para o BRT. A Guanabara Diesel foi a única empresa que apresentou propostas, sendo a vencedora dos dois lotes de 50 veículos. O preço final da compra foi fechado em R$ 241,8 milhões.

Na licitação anterior, que ocorreu no dia 1º de abril, a prefeitura recebeu propostas de fornecedores para a compra de 191 novos ônibus, sendo 120 articulados e 71 do modelo padron. Com isso, a nova frota adquirida pelo sistema totaliza 291 veículos.

A previsão de entrega dos novos articulados é para março de 2023, enquanto os tradicionais devem ser entregues em dezembro de 2022. De acordo com a prefeitura, as licitações foram fracionadas em lotes para aumentar a competitividade e a possibilidade de participação de mais fornecedores.

O primeiro pregão eletrônico ocorreu no dia 16 de março, mas foi cancelado por falta de interessados. No mesmo dia, o prefeito Eduardo Paes compartilhou em suas redes sociais uma mensagem falando sobre a situação. "O 'sistema' não é fácil! Mas vamos superar. Somos perseverantes!", comentou.

A renovação da frota do BRT faz parte do processo de requalificação do sistema. No momento, a cidade do Rio opera com veículos com idade média próxima a sete anos e dezenas de linhas foram suspensas. O sistema de transporte municipal contava com 45 empresas em 2010. Hoje, restam 29. Dessas, 11 empresas e três consórcios entraram em recuperação judicial.

O setor municipal de transportes sofre com uma crise acelerada pela pandemia, tendo déficit de arrecadação, desde março de 2020, na marca de R$ 2,5 bilhões. Dessa maneira, o setor busca negociar um auxílio com a prefeitura. Os passageiros dos articulados reclamam de problemas diários como lotação e veículos quebrados, além do calor no transporte e na estação.

No dia 29 de março, uma greve dos rodoviários paralisou a circulação nos corredores do BRT . Após uma liminar que declarou o movimento como ilegal, o transporte foi regularizado. Na ocasião, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio (Sintraturb/RJ) informou que os trabalhadores não recebem reajuste de salário, tickets ou cesta básica há mais de três anos.