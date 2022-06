Jornalista Tim Lopes, assassinado por traficantes em 2002 - Divulgação

Publicado 02/06/2022 12:43

Rio - A morte do repórter Tim Lopes completa 20 anos nesta quarta-feira (2) com um dia repleto de homenagens. Ele foi assassinado no dia 2 de junho de 2002, aos 52 anos, em um dos crimes mais chocantes da época.

Atualmente, entre os sete condenados pelo crime, dois morreram, entre eles, o Elias Maluco, encontrado morto em uma cela no presídio federal de Catanduvas, no Paraná, em 2020. O criminoso foi o mandate do assassinato do jornalista. O outro, Xuxa, foi morto durante uma troca de tiros com o Bope e, 2013. Entre o restante, quatro estão em liberdade e um permanece preso.



Uma instalação com fotos de Tim Lopes, acompanhada de um texto do jornalista Alexandre Medeiros, foi instalada na Cinelândia, em frente à Câmara dos Vereadores do Rio, nesta manhã.



Por volta das 10h, família e amigos do repórter se reuniram em uma missa no Santuário Cristo Redentor, em Santa Teresa. A celebração teve transmissão ao vivo no canal do Youtube.



Na parte da tarde, às 16h, Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em parceria com a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji), irão realizar um ato em homenagem a Tim, que será feito no auditório do 9º andar da instituição, localizada na Rua Araújo Porto Alegre, 71, no centro da cidade.



A ABI destacou a importância de relembrar a história de Tim. "No momento em que crescem os ataques a jornalistas — e à própria imprensa — no país, os 20 anos da morte de Tim Lopes se revestem de grande simbolismo. Segundo dados da Fenaj, foram registrados 430 ataques a jornalistas em 2021, o maior número desde que foi iniciado o levantamento, na década de 1990".



Nas redes sociais, o jornalista Bruno Quintella, filho de Tim, fez uma publicação em homenagem ao pai. "Vinte anos hoje, pai. Metade da minha vida sem você por perto, sem seu abraço, sem ouvir sua gargalhada, sem trocar ideias, sem ir aos jogos do Vasco. É uma saudade que não passa nunca. É uma dor que não vai acabar, mas que tentamos a cada ano — minha família, eu, seus amigos — a lidar com ela."



Tim Lopes já tinha mais de 30 anos de carreira quando foi brutalmente assassinado e já estava habituado a fazer matérias do mesmo tipo. Na época, ele decidiu fazer a reportagem após receber denúncias de moradores da comunidade Vila Cruzeiro de que menores estavam sendo obrigadas pelos traficantes a participar dos bailes, usar drogas e se prostituir.