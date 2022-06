Agentes da PRF participaram na operação da Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio, no último dia 24 - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - A 26ª Vara Federal Federal do Rio suspendeu, nesta terça-feira, a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em operações fora das estradas federais. A decisão judicial, em caráter liminar, vale em todo o território nacional, mas ainda cabe recurso.

O artigo art. 2º da Portaria n. 42 de 18 de janeiro de 2021, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, permitia, desde 2021, a atuação da PRF em operações fora das estradas. No entanto, o MPF pede a nulidade parcial desse decreto, que argumentou que a participação da corporação viola o art. 144, parágrafo 2º da Constituição Federal.

A ação do MPF, com pedido de limitar, citava trechos da Constituição e do Código Brasileiro de Trânsito que, para o MPF, vedam expressamente o ingresso em locais de operações conjuntas planejadas e realizadas dentro de comunidades e no perímetro urbano por outros órgãos de Segurança Pública. O pedido vale até o julgamento de mérito da ação civil pública, sob pena de cominação de pena multa de R$ 1 milhão por operação realizada em desconformidade.



"A legislação que rege a matéria não conferiu ao Ministro da Justiça e Segurança Pública o poder normativo de elastecer as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, alterando-lhe o âmbito da competência territorial ou em razão da matéria", afirmou o procurador da República Eduardo Benones, autor da ação.



Além dessa medida, o MPF investiga as condutas, participações e responsabilidades de policiais federais na operação da Vila Cruzeiro.



"O caso está sendo investigado também sob a ótica de possível violação de direitos humanos durante a operação na Vila Cruzeiro", disse Benones.