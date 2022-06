De acordo com a polícia, o veículo transportaria entorpecentes de Araruama para Cabo Frio - Divulgação

Publicado 04/06/2022 14:25

Rio - Agentes do 25º BPM (Cabo Frio) prenderam, na madrugada deste sábado (4), dois traficantes que transportavam abundante quantidade de drogas escondidas no forro das portas de um veículo, em Araruama, na Região dos Lagos. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.



De acordo com a polícia, os agentes foram acionados para verificar informações do setor de inteligência sobre um veículo que transportaria entorpecentes de Araruama para Cabo Frio pela Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106).



Após a abordagem, foram encontradas escondidas em compartimentos do veículo 2.649 tabletes de maconha, 264 unidades de haxixe, 1.320 pinos e 2.160 sacolés de cocaína, além de dois telefones celulares.



Os homens, o carro e o material apreendido foram levados para a 118ª DP, em Araruama, onde o caso foi registrado.