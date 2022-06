A decisão é válida para todos os campus do Pedro II - Divulgação

Publicado 04/06/2022 13:52 | Atualizado 04/06/2022 13:52

Rio - O Conselho Superior do Colégio Pedro II (Consup) aprovou, nesta sexta-feira (3), a retomada do uso obrigatório de máscaras em espaços fechados. A decisão vale para todos os campus da instituição de ensino. O CPII possui unidades no Centro, Engenho Novo, Humaitá, Niterói, Realengo, São Cristóvão, Duque de Caxias e Tijuca.

O uso passa a ser obrigatório principalmente em em salas de aula e em locais onde o distanciamento mínimo de 1 metro não possa ser praticado. A resolução também estabelece a implementação de uma campanha de Educação em Saúde sobre as medidas de enfrentamento à COVID-19.

A campanha será realizada por meio de ações localizadas, direcionadas a toda Comunidade Escolar, principalmente aos estudantes, com destaque para a importância do uso correto da máscara e da constante higienização das mãos e o benefício coletivo do avanço comunitário da vacinação (segunda dose para as crianças com idade até 12 anos e dose de reforço para maiores de 12 anos).