Uma balança de precisão, quatro fones de ouvido, um carregador, três chips, 15 pacotes de papel de seda e 560 gramas de erva seca picada foram apreendidos - Divulgação

Publicado 04/06/2022 12:34 | Atualizado 04/06/2022 12:39

Rio - Policiais penais apreenderam, nessa sexta-feira (03), drogas e outros materiais ilícitos no pátio da Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. A ação foi realizada por agentes da Coordenação de Unidades Prisionais Femininas e Cidadania LGBTQIA+, da Direção e da Turma e equipe de Segurança da unidade prisional.