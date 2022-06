Jovem de 22 anos foi mantida em cárcere privado e torturada pelos sogros, na Região Oceânica de Niterói - Divulgação

Publicado 04/06/2022 11:21

Rio - A Justiça do Rio aceitou o pedido de revogação de prisão da mulher acusada de torturar e manter em cárcere privado a própria nora, de 22 anos, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A vítima, que vivia com os sogros desde outubro do ano passado, foi resgatada em março deste ano. A decisão ocorreu durante audiência de instrução e julgamento do casal, nesta quinta-feira (2). A informação foi divulgada pelo G1. A identidade dos denunciados não foi revelada, como forma de proteger a vítima.