A passarela vai ligar as ruas Ana Neri e 24 de MaioDivulgação

Publicado 05/06/2022 08:58 | Atualizado 05/06/2022 09:28

Rio - A Prefeitura do Rio deu início à construção da nova passarela que vai ligar as ruas Ana Neri e 24 de Maio, no bairro do Rocha, na Zona Norte da cidade. A estrutura será erguida sobre as linhas férreas da Supervia e irá substituir a passagem subterrânea existente. De acordo com o órgão, a previsão de entrega é de sete meses e o projeto custou R$ 7 milhões.

O prefeito Eduardo Paes e a secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi, estiveram no local na manhã deste sábado (04) para acompanhar o começo das obras. “É uma reivindicação antiga da população, no local já havia uma passagem subterrânea, mas que não funcionava bem, e a opção foi fazer uma passarela sobre a linha férrea, com acessibilidade, rampas para pessoas com redução de mobilidade. É uma passarela robusta, segura para a travessia de um lado para o outro”, contou a secretária.

O prefeito Eduardo Paes também comentou as novidades no bairro. “Vamos fazer a construção da nova passarela, o fechamento da passagem existente, a realocação do ponto de ônibus e o alargamento da calçada na Rua 24 de Maio. Estamos começando uma coisa que é relativamente fácil. Agora, acompanhem a obra, fiscalizem, fiquem em cima pra não ter atraso”.

A infraestrutura da passarela será composta de blocos e pilares em concreto armado e contará com rampas e vãos. A nova passagem de pedestres também receberá guarda-corpo, e serviços de pintura e acabamento.

Segundo a Prefeitura, o planejamento contempla o levantamento topográfico e remanejamento da rede aérea das linhas férreas da Supervia, das redes de energia e de telecomunicações.