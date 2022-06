A ideia com o novo posto é ampliar a capacidade de atuação na Zona Norte carioca e no Centro - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 05/06/2022 09:30 | Atualizado 05/06/2022 09:44

Rio - A primeira base operacional descentralizada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi inaugurada na capital do Rio, neste sábado (4). O novo posto 24 horas fica localizado no Pavilhão de São Cristóvão.

A base é estratégica para ampliar a capacidade de atuação na Zona Norte carioca, atendendo principalmente os bairros de São Cristóvão, Vila Isabel, Tijuca, Andaraí, Grajaú, Mangueira e Centro, além de ajudar a desafogar os hospitais locais.

Outras bases descentralizadas do Serviço também vão começar a operar nesta segunda-feira (6). Elas serão implementadas no Hospital Estadual Eduardo Rabelo e nas UPAs Jacarepaguá, na Zona Oeste, Campo Grande I, na mesma região, e em Ricardo de Albuquerque, Bangu e Irajá, na Zona Norte.

“Na capital, o Samu perde muito tempo para chegar porque a cidade do Rio tem um problema sério de trânsito. É por isso que essas bases são muito importantes, pois vão levar saúde para nossa população, encurtando espaços e o tempo”, comentou o governador Cláudio Castro.

O serviço vai funcionar com duas motolâncias e duas ambulâncias - uma básica e uma avançada. A ambulância avançada tem como equipe um médico, um enfermeiro e um condutor, sendo habilitada para intervenções avançadas, como monitoramento por equipamentos em casos graves. Já no veículo básico são realizados procedimentos de menor risco, com vítimas estáveis, sendo operado por um técnico de enfermagem e um condutor.

Atualmente, a região concentra cerca de 1.300 atendimentos por mês junto à Central de Atendimentos 192, incluindo o socorro em vias públicas, atendimentos domiciliares, psiquiátricos e transferências emergenciais entre hospitais. Segundo o governo do Rio, a cidade recebe, por mês, cerca de 25 mil chamados. O SAMU pode ser solicitado por meio da Central 192 do Rio de Janeiro.