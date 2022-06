A unidade será construída às margens da Via Dutra - Divulgação/Governo do Estado

Publicado 05/06/2022 10:21 | Atualizado 05/06/2022 10:26

Rio- As obras da nova unidade do Rio Imagem, que será erguida em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram iniciadas neste sábado (4). O Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem (CEDI) vai ficar às margens da Via Dutra e terá capacidade para realizar cerca de 40 mil exames por mês em diversas especialidades.

Com investimento de mais de R$ 90 milhões, o equipamento é uma das obras anunciadas durante o lançamento do Programa PactoRJ. O Rio Imagem Baixada vai possibilitar acesso a exames de alta qualidade, com hora marcada e sem precisar que moradores da região façam longos deslocamentos.

"Já são mais de 30 unidades sendo construídas e mais de 100 reformadas com investimento do Governo do Estado. Nossa meta é levar todas as especialidades para cada região deste estado", disse o governador Cláudio Castro.

De acordo com o prefeito do município, Rogério Lisboa, o Rio Imagem é muito importante para quem precisa de diagnóstico precoce.

A unidade será construída em uma área de 5 mil m² e terá três setores de atendimento. Na primeira área, serão realizados exames de rotina e de média complexidade, reunindo oito salas de ultrassom geral, oito salas de ecocardiograma e doppler, quatro salas de mamografia e duas salas de densitometria.

O segundo espaço será destinado aos exames de alta complexidade e terá duas salas de exames de tomografia, uma de ressonância magnética, duas salas de raio X e cinco leitos de observação.

A terceira vai abrigar o centro cirúrgico ambulatorial, composto por quatro salas de cirurgia ambulatorial e 22 leitos de indução e recuperação pós-anestésica.