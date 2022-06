Polícia Militar realiza operação na Vila Vintém, na Zona Oeste do Rio - Reprodução/ Google Street View

Polícia Militar realiza operação na Vila Vintém, na Zona Oeste do RioReprodução/ Google Street View

Publicado 06/06/2022 07:06 | Atualizado 06/06/2022 11:30

Rio - A Polícia Militar faz, na manhã desta segunda-feira, uma operação policial na comunidade Vila Vintém, localizada entre os bairros de Realengo e Padre Miguel, Zona Oeste da capital fluminense.

Policiais do 14º BPM, com apoio de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área, atuam na região desde as primeiras horas desta segunda-feira. Dois veículos blindados circulam pela região. A Polícia Militar informou que o objetivo é a repressão ao crime organizado local, desobstrução de vias e apreensão de armas de fogo. Até o momento, não houve apreensões ou prisões.

A Vila Vintém está sob o domínio da facção criminosa Amigo dos Amigos (ADA). Na última sexta-feira (3) foi aniversário do traficante Celsinho da Vila Vintém, que está preso, e houve queima de fogos na comunidade.

A PM também realiza uma operação nas comunidades do Quitungo, Zona Norte do Rio. Pouco antes das 9h, um balanço divulgado registrava que um criminoso foi ferido e socorrido ao Hospital Getúlio Vargas. Foram apreendidos duas pistolas, uma moto roubada, drogas, capa de colete balístico e dois cintos de guarnição. A operação está em andamento.