Douglas Luiz e namorada visitam o Complexo da Maré - Reprodução

Douglas Luiz e namorada visitam o Complexo da MaréReprodução

Publicado 06/06/2022 09:17

Rio - O jogador de futebol Douglas Luiz, ex-Vasco e atualmente no Aston Villa, da Premier League, da Inglaterra, aproveitou as férias no Rio para levar a sua namorada, Alisha Lehmann, que é jogadora do time feminino do clube inglês, para conhecer a comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte, onde ele nasceu.



O casal esteve na comunidade no último sábado (4), para uma festa com os amigos do jogador em um local conhecido como campo da Paty. Nas redes sociais, o atleta publicou vídeos dos momentos da resenha, com churrasco, bebidas e muita tietagem.

fotogaleria

Douglas, de 24 anos, ainda publicou um vídeo temporário nos stories da atleta fazendo a coreografia do hit "Desenrola, bate, joga de ladinho", do grupo Os Hawaianos, em parceira com o cantor Lennon. Com um sorriso no rosto, Alisha mostrou muita simpatia e felicidade por acompanhar seu amado na Nova Holanda.



Sempre que está no Brasil, o jogador costuma visitar parentes e amigos na comunidade, mas é a primeira vez em que é visto com a namorada no local. O casal está junto desde 2021.



Veja o vídeo: