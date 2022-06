Fiscalização acontece com o objetivo de manter a segurança na via - Detro-RJ

Publicado 06/06/2022 09:29 | Atualizado 06/06/2022 09:34

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) realiza, na manhã desta segunda-feira (06), uma operação ao longo da Avenida Brasil para fiscalizar vans intermunicipais que trafegarem na região.

Segundo a assessoria do órgão, três vans foram apreendidas e rebocadas por realizarem o embarque e o desembarque de passageiros às margens da via, o que é proibido por lei. As fiscalizações seguirão sendo feitas na região diariamente.

Os veículos cadastrados foram autorizados a circular na via expressa após um decreto do governador Cláudio Castro, na semana passada.

No mesmo decreto, o governo determinou que o Detro-RJ fiscalize esse transporte na Avenida Brasil, com o objetivo de manter a segurança na via. Os agentes observam se as vans estão circulando dentro das normas estabelecidas pelo órgão, dentre elas lotação de passageiros.

"O Detro apoia quem trabalha de forma legal e correta. O usuário do serviço, nosso passageiro, merece um sistema que funcione. As operações na Avenida Brasil serão intensificadas. Nossos fiscais estarão nas ruas e no centro de monitoramento", afirmou o presidente do Detro-RJ, o delegado William Pena Júnior.