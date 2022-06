Vítima segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) - Foto: Reprodução da internet

Publicado 06/06/2022 12:35

Rio - O idoso Jorge Peixoto da Silva, de 66 anos, atingido por um tiro na cabeça no último dia 28, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, segue internado com quadro de saúde estável. A informação foi confirmada pela direção do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, nesta segunda-feira (6).

De acordo com testemunhas, Jorge estava trabalhando em uma obra dentro de um estabelecimento, quando foi baleado. Em um vídeo, é possível ver marcas de sangue no chão do local. Os disparos partiram de uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares da Ocupação Jardim Catarina, do 7° BPM (São Gonçalo). Não houve outros feridos no tiroteio.

Idoso de 66 anos é baleado durante tiroteio em São Gonçalo, neste sábado (28)#ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/hnNW7nuy0G — Jornal O Dia (@jornalodia) May 28, 2022

De acordo com a Polícia Militar, policiais da Ocupação Jardim Catarina, do 7° BPM (São Gonçalo), foram atacados por criminosos armados na ocasião. Outras equipes da unidade seguiram em apoio e, na Avenida Santa Luzia, também foram atacadas a tiros por criminosos em duas motos. Uma das viaturas foi atingida nas laterais e pneus.