A ação é uma comemoração pela Semana do Meio Ambiente - Divulgaçao/Cet-Rio

Publicado 06/06/2022 09:47

Rio- A CET-Rio implementa de forma experimental uma ciclofaixa que liga a Praça da República à Avenida Rio Branco, no Centro da cidade, passando pelas ruas dos Inválidos, Senado e Lavradio e avenidas República do Chile e Almirante Barroso. A operação é realizada entre esta segunda-feira (6) e sexta-feira (10), das 7h às 19h e acontece como comemoração pela Semana do Meio Ambiente , celebrada dos dias 31 de maio a 5 de junho.

A intervenção temporária é para promover a conscientização, o engajamento e a experimentação dos benefícios do uso das vias por ciclistas e incentivar o uso da bicicleta como modo de transporte sustentável e também é um teste para a implantação futura de parte da conexão cicloviária entre a Tijuca e o Centro, bastante solicitada pelos usuários e por técnicos nas oficinas do Plano de Expansão Cicloviária. Além da operação, serão feitas contagens de bicicletas e análise do impacto no trânsito para embasar o projeto definitivo.

Algumas vias serão parcialmente interditadas para a implantação da ciclofaixa. São elas: a Praça da República, na pista da esquerda, no trecho entre a Rua da Constituição e a Rua Visconde do Rio Branco; Rua dos Inválidos, entre a Rua do Senado e a Rua Visconde do Rio Branco; Rua do Senado, sendo uma faixa junto ao lado direito da via, no trecho entre a Rua do Lavradio e a Rua dos Inválidos; Rua do Lavradio, pista da direita, sendo uma faixa junto ao lado direito da via, no trecho entre Avenida República do Chile e a Rua do Senado; Avenida República do Chile, no sentido Castelo, sendo uma faixa junto ao canteiro central, entre a Rua do Lavradio e a Rua Senador Dantas; Avenida Almirante Barroso, no sentido Castelo, sendo uma faixa junto ao canteiro central, no trecho entre a Rua Senador Dantas e a Avenida Rio Branco.

Além disso, o estacionamento de veículos será proibido nesse período, nas seguintes vias: Praça da República, entre a Rua da Constituição e a Rua Visconde do Rio Branco; Rua dos Inválidos, entre a Rua do Senado e a Rua Visconde do Rio Branco; Rua do Senado, entre a Rua do Lavradio e a Rua dos Inválidos; Rua do Lavradio, entre Avenida República do Chile e a Rua do Senado; Avenida República do Chile, ambas as pistas, no trecho entre a Rua do Lavradio e a Rua Senador Dantas; Avenida Almirante Barroso, ambas as pistas, no trecho entre a Rua Senador Dantas e a Avenida Rio Branco. Operadores de tráfego da CET-Rio vão orientar os motoristas.

A ciclofaixa experimental faz parte do Distrito de Baixa Emissão do Centro, com o objetivo de reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Entre as ações previstas estão o incentivo ao uso da bicicleta nos deslocamentos e nas atividades de logística, a melhoria dos espaços públicos através de requalificações sustentáveis com foco nos pedestres e ciclistas e o incentivo aos modos de transportes não poluentes.