Criminosos atearam fogo em uma barricada, a fim de tentar dificultar o avanço dos agentes na comunidade da SerrinhaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 07/06/2022 07:12 | Atualizado 07/06/2022 09:20

fotogaleria

Rio - Policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda), com apoio de unidades do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), realizam nesta terça-feira uma operação no Complexo da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Criminosos atearam fogo em uma barricada em um dos acessos à comunidade, a fim de tentar dificultar o avanço dos agentes.Os bandidos também soltaram fogos para alertar os comparsas sobre a presença dos policias na comunidade, que é comandada pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). Os PMs atuam com o apoio de dois veículos blindados.