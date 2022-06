Mesmo com frio, patos mergulham na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio - Sandro Vox / Agência O Dia

Mesmo com frio, patos mergulham na Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do RioSandro Vox / Agência O Dia

Publicado 07/06/2022 14:44

Rio - O frio chegou ao Rio na manhã desta terça-feira (7) e só quem aguentou ficar na água foram os patos da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. Mas não se engane, ao menos hoje o sol dá as caras já na parte da tarde e a temperatura pode aumentar para 30º C. Com isso, o carioca que caminha nas redondezas pode substituir o agasalho por uma regata.

No entanto, o importante é lembrar de pegar o casaco, porque faltam apenas duas semanas para a chegada do inverno e criar o hábito é necessário. Já nesta quarta-feira (8), o sol fica coberto por muitas nuvens e o calor deve ser menos intenso, com máxima de 27º C. Além disso, há a possibilidade de uma breve garoa à noite.

fotogaleria

A quinta-feira (9) também promete ser de céu completamente nublado. Porém, a chuva começa na parte da tarde e se estende até o final do dia, deixando a temperatura entre 18º C e 25º C. Na sexta-feira (10), o cenário se mantém, mas o aguaceiro chega mais cedo, ainda de manhã. À noite, a intensidade aumenta consideravelmente.

O temporal continua caindo forte durante todo o sábado (11). Com a mínima de 16º C, até os famosos pedalinhos da Lagoa sentirão frio. São previstos 20mm de água, o dobro do que no dia anterior. Já no domingo (12), a previsão é de apenas uma garoa no horário da manhã. As nuvens também vão diminuindo e a temperatura fica entre 20º C e 23º C.