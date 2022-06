Segundo os agentes, Ítalo estava sendo procurado desde fevereiro, quando foi expedido Mandado de Prisão, pela 1ª Vara Criminal da Regional Bangu - Divulgação

Segundo os agentes, Ítalo estava sendo procurado desde fevereiro, quando foi expedido Mandado de Prisão, pela 1ª Vara Criminal da Regional BanguDivulgação

Publicado 07/06/2022 16:00 | Atualizado 07/06/2022 16:00

Rio – Policiais penais da Divisão de Busca e Recaptura (Recap) prenderam na manhã desta terça-feira (7) Ítalo do Nascimento Teixeira, de 22 anos, que estava foragido da Justiça. Ítalo, que responde pelos crimes de receptação e resistência, foi localizado e preso na Rua João Braunne, no Cosmos, Zona Oeste do Rio, após informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Segundo os agentes, Ítalo estava sendo procurado desde fevereiro, quando foi expedido mandado de prisão, pela 1ª Vara Criminal da Regional Bangu. Em sua ficha criminal, consta que ele também responde pela qualificadora da lesão corporal na violência doméstica.

Ítalo foi conduzido para a 35ª DP (Campo Grande), onde aguarda a formalização dos procedimentos de cumprimento dos mandados e encaminhamento para o sistema prisional para cumprir o restante da pena.

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:

- WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

- (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

- Facebook/(inbox):https://www.facebook.com/procuradosrj/

- Twitter (mensagens):https://twitter.com/PProcurados

- Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).

Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.