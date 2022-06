Alisson foi condenado a 16 anos e seis meses de prisão - Reprodução/ Pixabay

Publicado 09/06/2022 14:11 | Atualizado 09/06/2022 14:13

Rio - A Justiça condenou, nesta terça-feira (7), Alison dos Santos Pereira por homicídio qualificado. Segundo o Ministério Público do Rio (MPRJ), que pediu a condenação, Alisson assassinou a vizinha, Clara Cristina, de 20 anos, após uma discussão em agosto de 2019. Clara era moradora do Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio, e foi esfaqueada por Alisson na frente dos filhos. Ainda conforme o MP, a briga aconteceu porque a mulher ouvia música alta.

Na sustentação da acusação, a promotora Simone Sibilio repetiu por diversas vezes a fala dos filhos da vítima depois do crime: "o monstro matou mamãe".



De acordo com a sentença, as circunstâncias do crime extrapolam a normalidade, "tendo em vista que o delito foi praticado na presença dos dois filhos da vítima, um de três e outro de cinco anos de idade". "As consequências do crime também fogem à normalidade, já que a vítima era mãe de duas crianças, sendo uma delas portadora de síndrome autista, ambos totalmente dependentes do cuidado da genitora", diz o documento.

Alisson foi condenado a 16 anos e seis meses de prisão. O MP informou que já recorreu para aumentar a pena do criminoso. O DIA tenta contato com a defesa do preso.