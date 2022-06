Neblina na Ponte Rio-Niterói - Sandro Vox / Agência O Dia

Publicado 09/06/2022 14:35

Rio - O Rio de Janeiro amanheceu com tempo bem fechado nesta quinta-feira (9). De acordo com o Climatempo, a oscilação de temperatura é baixa, com mínima de 20ºC, podendo chegar a 26ºC, na parte da tarde. Se for sair, não esqueça o guarda-chuva: a probabilidade de chuva é de 80%. A sexta segue do mesmo panorama: céu bastante encoberto e possibilidade de chuva de 90%, com pancadas à tarde e tempo chuvoso à noite. A mínima é de 19ºC e a máxima de 27ºC.

O tempo não muda no fim de semana. A previsão é de chuva para todo o sábado, com temperatura mínima de até 16ºC. No domingo, Dia dos Namorados, o sol ainda aparece tímido. A mínima é de 15ºC e máxima de 22ºC.

A semana seguinte será de tempo instável, com muitas nuvens no céu e alta possibilidade de chuva na terça-feira (14) e quarta (15). O sol e o céu sem nuvens aparecem apenas na próxima sexta (17), com máxima de 27ºC, sem previsão de chuva.