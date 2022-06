Vítima foi encaminhada ao Hospital Miguel Couto - Reprodução / Redes sociais

Publicado 09/06/2022 14:36

Rio - Uma mulher não identificada caiu de um coletivo do BRT, na manhã desta quinta-feira (9), no Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Com ferimentos, ela foi encaminhada às 8h14 ao Hospital Municipal Miguel Couto, localizado na Gávea, Zona Sul. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a Mobi-Rio, que administra o BRT, testemunhas afirmaram que passageiros estavam forçando as portas do articulado no momento do acidente. Em uma curva, a moça se desequilibrou e caiu do veículo. Além disso, a companhia informou que os coletivos não saem danificados das garagens.

"Lembramos que o ato, que é considerado vandalismo, coloca em risco não apenas a vida de quem comete a infração, mas de outros passageiros. O motorista tem a orientação de parar na estação, como forma de segurança, ao perceber que as portas estão abertas, e solicitar o reforço de agentes do Programa BRT Seguro", completou a Mobi-Rio.